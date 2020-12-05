Путин заявил, что борьба с пандемией сплотила россиян

https://static.news.ru/photo/5811adea-36ee-11eb-9a96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Борьба с пандемией COVID-19 по-настоящему сплотила миллионы неравнодушных людей по всей России, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с волонтёрами и финалистами конкурса «Доброволец России — 2020».

Глава государства также отметил, что весь мир 5 декабря празднует День добровольца и волонтёра. Свои поздравления с этим праздником российский лидер принёс миллионам россиян, которые совершают добрые поступки ради других, демонстрируют обществу наглядный пример того, какой должна быть нравственная сила.

Борьба с эпидемией, дорогие друзья, действительно объединила, сплотила очень многих, миллионы людей, неравнодушных людей по всей стране, — отметил Путин, слова которого приводит РИА Новости.

Суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией в России вновь установила максимум. Как сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19, за минувшие 24 часа зафиксировано 28 782 случая заражения.

Во второй раз за последние три дня количество заболевших за сутки превысило 28 тысяч человек. Вместе с тем число выздоровевших пациентов снизилось по сравнению с предыдущим днём. На утро 5 декабря сообщается о 27 644 поправившихся.

Снизилась и суточная смертность. За прошедшие сутки выявлено 508 летальных случаев по сравнению с 569 накануне.

Ранее NEWS.ru писал, что количество заразившихся коронавирусом будет увеличиваться до Нового года, сообщил инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, рост заболеваемости идёт по синусоиде и зависит от объёма тестирования.