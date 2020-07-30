Путин предложил рассказывать школьникам и студентам о нормах Конституции

https://static.news.ru/photo/e5a406f8-d302-11ea-858e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Путин поручил правительству совместно с администрацией президента (АП) обеспечить в школах и вузах изучение российской Конституции. Об этом сказано на сайте Кремля.

Такие образовательные курсы должны способствовать сохранению исторической памяти у молодёжи, сказано в обнародованных поручениях главы государства.

Рассмотреть <...> вопрос об организации работы по проведению на регулярной основе мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти и изучение Конституции Российской Федерации, для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные и профессиональные образовательные программы, — написано в документе.

До 1 октября должны быть представлены соответствующие предложения. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и руководитель АП Антон Вайно.

Уточняется, что перечень сформирован по итогам встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Дискуссия состоялась 3 июля, поручения традиционно составлены некоторое время спустя.

Голосование по поправкам прошло с 25 июня по 1 июля. В нём приняли участие более 74 млн человек. За поправки высказались 77,92% избирателей, против — 21,27%.

NEWS.ru писал, что указ о внесении поправок в Конституцию был подписан президентом России Владимиром Путиным 3 июля 2020 года. На следующий день они вступили в силу.