Путин предложил рассказывать школьникам и студентам о нормах Конституции

Владимир Путин поручил правительству совместно с администрацией президента (АП) обеспечить в школах и вузах изучение российской Конституции. Об этом сказано на сайте Кремля.
Такие образовательные курсы должны способствовать сохранению исторической памяти у молодёжи,
Рассмотреть <...> вопрос об организации работы по проведению на регулярной основе мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти и изучение Конституции Российской Федерации, для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные и профессиональные образовательные программы, — написано в документе.
До 1 октября должны быть представлены соответствующие предложения. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и руководитель АП Антон Вайно.
Уточняется, что перечень сформирован по итогам встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Дискуссия состоялась 3 июля, поручения традиционно составлены некоторое время спустя.
Голосование по поправкам прошло с 25 июня по 1 июля. В нём приняли участие более 74 млн человек. За поправки высказались 77,92% избирателей, против — 21,27%.
NEWS.ru писал, что указ о внесении поправок в Конституцию был подписан президентом России Владимиром Путиным 3 июля 2020 года. На следующий день они вступили в силу.
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