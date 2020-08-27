Путин отметил сдержанность правоохранителей Белоруссии

https://static.news.ru/photo/20401d80-e855-11ea-9846-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин прокомментировал поведение правоохранительных органов в Белоруссии во время акций протеста, связанных с выборами главы республики. По мнению российского лидера, они ведут себя довольно сдержанно, несмотря ни на что.

Об этом Путин рассказал в интервью на телеканале «Россия 1».

Если уж быть объективным, я думаю, что правоохранительные органы Белоруссии ведут себя достаточно сдержанно, несмотря ни на что, — сказал президент.

В интервью Путин также отметил, что необходимости в применении российских сил в Белоруссии пока нет, и выразил надежду, что такой необходимости не появится и в дальнейшем. Он сообщил, что Москва сформировала резерв из сотрудников силовых структур для помощи республике, однако эти отряды не будут использоваться, пока «экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ».

Путин подчеркнул, что Москва и Минск имеют «теснейшую кооперацию и родственные связи», при этом Россия в условиях происходящих в соседней стране событий ведёт себя сдержаннее и нейтральнее, чем Европа и США, писал NEWS.ru.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Митингующие считают сфальсифицированными итоги президентских выборов в республике, согласно которым победу в очередной раз одержал Лукашенко. По их мнению, борьбу за пост главы государства выиграла Светлана Тихановская.