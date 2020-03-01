https://static.news.ru/photo/04022132-5bd7-11ea-a269-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава РФ Владимир Путин подписал закон, исключающий административную ответственность за показ нацистской или экстремистской символики, но при условии: демонстрация должна формировать негативное отношение к подобным идеологиям.

Документ призван обеспечить реализацию вступивших с 13 декабря 2019 года в силу изменений к закону «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». В тексте прописаны запреты на демонстрацию нацистской символики, оскорбляющей многонациональный народ и память о понесённых жертвах, говорится на официальном портале правовой информации.

В этот же день, 1 марта 2020 года, российский лидер подписал документ, призванный привести нормы организации и проведения лотерей к «антиотмывочному» законодательству. Распоряжение приравнивает операторов розыгрышей в сфере выплат по договору об участии в викторинах к структурам, осуществляющим денежные переводы и операции с имуществом, писал NEWS.ru.

В дальнейшем идентификация участника лотереи не будет проводиться во время выплат, передачи или предоставлении выигрыша на сумму менее 15 тысяч рублей. Исключения составят случаи, когда есть вероятность, что подобные сделки используются для отмывания доходов или финансирования террористических организаций.