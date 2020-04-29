Путин оценил флешмоб от россиян

Президент России Владимир Путин положительно отреагировал на флешмоб от граждан страны. Главе государства понравилась идея по копированию людьми, которые находятся на самоизоляции, известных произведений искусства.
Здорово, молодцы, — заявил Путин.
На сегодняшний день в акции принимают участие более 500 тысяч россиян. Они изобретают свои версии произведений искусства из подручных средств.
Не только наши медики и военные специалисты оказывают помощь нашим итальянским друзьям, но и такие творческие люди, как вы, — добавил российский лидер.
Путин также предложил продолжить флешмоб после завершения пандемии.
Как ранее информировал NEWS.ru, Борис Титов и Сергей Шнуров, которые являются членами Партии Роста, запустили флешмоб «Хотим работать!».
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