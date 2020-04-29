Путин оценил флешмоб от россиян

https://static.news.ru/photo/ae0b7f4c-8aea-11ea-98bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tatyana Kosach/facebook.com/Global Look Press

Президент России Владимир Путин положительно отреагировал на флешмоб от граждан страны. Главе государства понравилась идея по копированию людьми, которые находятся на самоизоляции, известных произведений искусства.

Здорово, молодцы, — заявил Путин.

На сегодняшний день в акции принимают участие более 500 тысяч россиян. Они изобретают свои версии произведений искусства из подручных средств.

Не только наши медики и военные специалисты оказывают помощь нашим итальянским друзьям, но и такие творческие люди, как вы, — добавил российский лидер.

Путин также предложил продолжить флешмоб после завершения пандемии.

Как ранее информировал NEWS.ru, Борис Титов и Сергей Шнуров, которые являются членами Партии Роста, запустили флешмоб «Хотим работать!».