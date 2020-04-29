Общество

Путин оценил флешмоб от россиян

16:48, 30 апреля 2020
Фото: Tatyana Kosach/facebook.com/Global Look Press

Президент России Владимир Путин положительно отреагировал на флешмоб от граждан страны. Главе государства понравилась идея по копированию людьми, которые находятся на самоизоляции, известных произведений искусства.

Здорово, молодцы, — заявил Путин.

На сегодняшний день в акции принимают участие более 500 тысяч россиян. Они изобретают свои версии произведений искусства из подручных средств.

Не только наши медики и военные специалисты оказывают помощь нашим итальянским друзьям, но и такие творческие люди, как вы, — добавил российский лидер.

Путин также предложил продолжить флешмоб после завершения пандемии.

Как ранее информировал NEWS.ru, Борис Титов и Сергей Шнуров, которые являются членами Партии Роста, запустили флешмоб «Хотим работать!».

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