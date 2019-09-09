https://static.news.ru/photo/08d76e7c-d2f4-11e9-a27a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент Владимир Путин проведёт 9 сентября встречу с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, на которой обсудит газификацию регионов и международные проекты. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Президент в Москве. Сегодня рабочие встречи, совещания, поскольку всю прошлую неделю он был в разъездах. Из них публичной будет встреча с Миллером, — цитирует Пескова ТАСС .

По его словам, на встрече будет «много тем для разговоров». Песков пояснил, что глава «Газпрома» «достаточно ритмично докладывает, как обстоят дела на внутреннем рынке в плане газификации регионов», а также о международных проектах.

Согласно официальным данным, по итогам 2018 года уровень газификации в РФ составил всего 68,6%.

Как писал News.ru, в марте Владимир Путин на встрече с Алексеем Миллером попросил предоставить предложения «Газпрома» по увеличению темпов газификации внутри страны.