Пушков осудил учителя, который учит на примере Флойда, как душить белых

https://static.news.ru/photo/f0745ba8-cf8f-11ea-b436-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/GlobalLookPress

Российский сенатор Алексей Пушков осудил движение Black Lives Matter (BLM) и учителя, который учит на примере смерти Джорджа Флойда, как душить белых.

Алексей Пушков прокомментировал ситуацию с учителем. Он отметил, что, Джорж Флойд, который стал идолом для последователей движения BLM, умер не от удушающего приёма полицейского, а от наркотиков.

Дело в том, что здесь дебилы оба — и стоящий на шее ребёнка кретин, и поучающий его учитель.<...> Вероятно, учитель даже больший дебил. Американцам, кстати, не мешало бы знать, что их новый идол Флойд умер от большой передозировки фентанила — мощного опиоида, затрудняющего дыхание и способного вызвать его остановку, что и произошло с Флойдом. От этого ему и было трудно дышать. Полицейский же действовал по инструкции: применённый им приём смерть вызвать не может, — прокомментировал политик ситуацию в своём Telegram-канале.

Как сообщает Telegram-канал «Мюсли Лаврова», в американском штате Огайо арестовали мужчину, который душил коленом белого двухлетнего мальчика. Он опубликовал фото с плачущим мальчиком в Интернете. Автор канала «Мюсли Лаврова» навал арестованного «дебилом».

Но внимание общественности привлёк не арест мужчины, а комментарий под фотографией учителя средней школы Cedar Grove.

Опять! Делаете это неправильно! Одно колено по центру спины, одно — на шею, наклоняйся к ней до самой смерти! Вы же видели видео (задержания Джорджа Флойда. — NEWS.ru). Сделай всё правильно или прекрати валять дурака, — призвал учитель Брайан Папин.

Американская политическая организация The Texas Reckoning сообщила, что получила много обращений в связи с высказыванием учителя. Американцы были возмущены, связывались с различными организациями, призывая уволить педагога. После многочисленных обращений общественности Брайан Папин уволился из школы по собственному желанию.

Сегодня (25 июля 2020 года. — NEWS.ru) Брайан Папин покинул свою должность в школе. Он ушёл по собственному желанию и не получит пособие по безработице. Все ваши звонки и действия в соцсетях сработали, — сообщили в The Texas Reckoning.

Ранее NEWS.ru писал, что историк Евгений Понасенков сравнил участников движения BLM с нацистами. Он сообщил, что главный лозунг движения Black Lives Matter является заимствованием из строчки «Песни Германии», которую нацисты сделали одной из ключевых фраз своей пропаганды, — «Германия превыше всего». Он отметил, что участники движения BLM говорят «Жизни чёрных превыше всего». Поэтому, по мнению Понасенкова, идейная часть протестов против полицейского произвола и расизма списана с «учебников про нацизм и гитлеризм».