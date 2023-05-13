Психолог объяснила, почему родителям нельзя скандалить при ребенке Психолог Алексеева: ссора родителей на глазах у ребенка наносит ущерб детской психике

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Родителям необходимо избегать ссор на глазах у ребенка, поскольку любой конфликт взрослых подрывает базовое отношение малыша к миру, в сознании ребенка это начинает восприниматься как норма для семейных отношений, рассказала в разговоре с NEWS.ru психолог Маргарита Алексеева. Конфликты родителей при малыше также чреваты тем, что ребенку в дальнейшем будет крайне сложно выстраивать близкие и открытые отношения и ему будет казаться, что чем ближе он к себе подпускает человека, тем выше шанс ожидать насилия в свою сторону.

Выяснять отношения при ребенке нельзя, это подрывает базовое доверие к миру. <...> Родители — гаранты ребенка, и если они начинают скандалить при нем, то малыш чувствует себя небезопасно, не сможет выстроить в будущем близкие и открытые отношения, — сказала специалист.

Алексеева объяснила, что в психологии конфликт двух родителей при сыне или дочери объясняется моделью «жертва — агрессор — спасатель», где родителям отводятся первые две роли, а ребенок выступает в качестве спасателя. Он начинает спасать родительские отношения и винить себя за все, что впоследствии негативно отражается на его будущем, отметила психолог.

Алексеева советует отказаться от агрессивных форм общения и вместе с партнером научиться разбираться в неприятных ситуациях другими способами, например, при помощи разговора, контроля собственных чувств и голоса.

Она убеждена в необходимости запрета на выяснение отношений при детях и рекомендует делать это только тогда, когда детей рядом нет.

Ранее психолог Наталья Наумова рассказала, что самая серьезная ошибка родителей при воспитании детей — критика, которая используется вместо поддержки, сочувствия и сопереживания. По ее словам, критика заставляет детей замкнуться и перестать доверять родителям.