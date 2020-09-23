Только близкие: психолог — о том, как сказать ребёнку о смерти родителя

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Сбежавшая накануне из дома 12-летняя дочь московского дизайнера Надежды Славиной оставила матери записку, что хочет свести счёты с жизнью. Как выяснилось, в предсмертной записке девочка обвинила мать в том, что она не сказала ей о смерти отца, случившейся три года назад.

Семейный психотерапевт Екатерина Бурмистрова дала совет, как сообщить ребёнку о смерти родителя. По словам специалиста, очень важно, когда произошла трагедия. Первые два-три месяца у самих взрослых может быть шок и не быть сил рассказать. Самое главное, что дети должны услышать трагическую новость от самых близких ему людей, а не от бабушек-дедушек, соседей, друзей семьи или одноклассников.

Потому что, чем дальше тот, кто рассказывает, тем сложнее воспринять ребёнку. И тем болезненнее ощущение обмана, ощущение того, что тебе не доверяют, ощущение того, что скрыли, специально не рассказали, — сказала Бурмистрова NEWS.ru.

По мнению психолога, хорошо, если есть возможность посоветоваться со специалистом, который поможет составить рассказ с учётом особенностей возраста ребёнка, но история в том, что информация лучше, чем её отсутствие.

В первую очередь взрослый должен сам справиться с потерей. Кто-то может справиться сам, кто-то обращается к психологу, а кто-то прибегает к «русской психотерапии» и рассказывает друзьям и становится легче, религиозные люди обращаются к священникам. И потом, когда первая пена эмоций, первая боль прошла, обычно на это уходит полтора-два месяца, можно и нужно готовить детскую версию истории. Она неполная обычно, упрощённая, главное — никакого вранья, считает психотерапевт.

Это, конечно, всегда ужас, это всегда что-то очень тяжёлое, но у нас, у взрослых, есть возможность справляться и выстраивать защиту. Но сначала, прежде чем подготовить рассказ ребёнку, нужно убрать эмоциональную реакцию, — советует Бурмистрова.

Рассказывая ребёнку о смерти родителя, очень важно подчеркнуть, что он не виноват и никто не виноват. Очень часто в произошедшем дети косвенно винят себя. Это особенности детской психологии и детского восприятия. Нужно это учитывать и говорить о том, что не виноваты ни ребёнок, ни кто-то ещё, это обстоятельства, это жизнь. Нужно быть рядом с ребёнком, чтобы помочь ему пережить это горе, эту утрату.

Даже развод — это утрата, и смерть очень пожилого родственника — это утрата. Поэтому, если вы выбираете время для разговора, лучше всего взять отгул или рассказывать перед выходными, или не пустить ребёнка в школу, чтобы первый день, как вы рассказали, видеть, как он реагирует, и помогать, — считает специалист.

Кроме того, ребёнку очень важно сказать: ты можешь о чём угодно меня спрашивать, я тебе отвечу. Надо дать карт-бланш на задавание вопросов.

Часто у детей возникает парадоксальная реакция на известие о смерти близкого человека. Некоторые могут не отреагировать и уйти играть, или сказать «мда, жалко». Это один из видов психологической защиты. Это значит, что реакция либо внутренняя, либо отложенная. Разные бывают варианты, нужно быть рядом с ребёнком и дать ему время на принятие.

Но если вы скрываете, то, во-первых, вы разлучены с ребёнком, потому что каждый проживает в одиночку в результате, а во-вторых, всегда такая информация возникает в самый неблагоприятный момент в самой неблагоприятной подаче. Бережнее, чем вы сами, никто не расскажет. Нужно переступить через нежелание, через ощущение того, что ребёнок не знает и мы позже лучше расскажем, чтобы не ломать ему картинку мира. Но лучше раньше, чем позже, — подвела итог психолог.

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