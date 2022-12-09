Психолог дала простые советы для налаживания отношений с тещей и свекровью Психолог Наумова: уважительное отношение поможет наладить отношения со свекровью

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Родители и дети всегда хотят хорошего отношения к себе, разница в ценностях приводит к частым конфликтам в семейной жизни, рассказала NEWS.ru семейный психотерапевт Наталья Наумова. Какими бы сложными ни были отношения между членами семьи, к теще или свекрови нужно относиться с уважением, а при диалоге тактично подбирать слова и стараться не обижаться.

Когда человек любит и уважает себя, то с уважением относится к другим. Если мы оказываем человеку знаки внимания, уважаем, ценим, дарим комплименты, улыбаемся в лицо, как правило, люди ответят взаимностью. Самое главное задать себе вопрос: что я могу сделать, чтобы отношения были хорошими, и стараться поступать таким образом. Если отношения уже сложные, то потребуется время, чтобы все члены семьи перестроились. Относимся с уважением, тактично подбираем слова, стараемся не обижаться и сохраняем внутреннее ощущение собственной ценности, — посоветовала она.

Ранее Наумова рассказала, что в семейных конфликтах, как правило, муж или жена чувствуют неуважение к себе в ситуации, когда одного из супругов не поддерживают, возникает ощущение, что его ценность в глазах другого человека уменьшена. По ее словам, в подобные ссоры часто закладываются отголоски детских отношений со своими родителями. Для решения семейного конфликта человеку важно понять, что детство закончилось и во взрослом возрасте проблемы решаются по-другому.