Протестующие в Минске запутали силовиков

https://static.news.ru/photo/35384042-325f-11eb-9f2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Стрингер/ТАСС

В Минске прошла очередная акция протеста «Марш соседей». В её ходе активисты запутали силовиков: люди вышли на улицы разных районов Минска.

Как сообщила участница акции Ольга Токарчук, жители Минска хорошо ориентируются в своих районах и знают, где можно скрыться. Сотрудники правоохранительных органов не знают, где и кого задерживать, пишет Lenta.ru.

И когда нас несколько таких колонн, они [силовики] действительно не понимают, куда ехать, в какой двор. Я предполагаю, что и техники особо сильно не хватает, — заявила Токарчук.

Она добавила, что всё это ей напоминает игру «Казаки-разбойники», в которой она сравнила силовиков с «разбойниками». Однако, по данным правозащитного центра «Весна», к 18:00 в Белоруссии задержали 188 человек в разных городах.

С 9 августа в Белоруссии продолжаются акции протеста после прошедших выборов президента. На них в очередной раз победил Лукашенко, который занимает должность главы республики с 1994 года. Сторонники оппозиции считают, что выборы были сфальсифицированы, а вместо Лукашенко пост президента должна занять кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, которая покинула страну.

Как писал NEWS.ru, в Белоруссии в ноябре вынесли 1325 решений об аресте протестующих, а 520 человек получили штрафы за участие в несанкционированных митингах.