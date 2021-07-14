Прокуратура запросила Эдварду Билу два года ограничения свободы

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Прививка от коронавируса не провоцирует развитие онкологических заболеваний. Об этом в беседе с изданием Lenta.ru заявил онколог, главный врач Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев.

Как утверждает специалист, заявления, что прививка вызывает рак, являются абсолютной чушью. Данных, которые это подтверждают, нет. Пылев также пояснил, что для онкологических больных есть чёткая рекомендация по вакцинации от COVID-19....