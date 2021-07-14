Прокуратура запросила Эдварду Билу два года ограничения свободы

На заседании по делу Эдварда Била, спровоцировавшего массовое ДТП в центре Москвы, прошли прения сторон. Блогеру вменяют нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Сторона обвинения просила признать Биля Э. Ю. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ и назначить ему наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством сроком на три года, — сообщили NEWS.ru в пресс-службе Пресненского суда Москвы.
Сторона защиты просила не назначать наказание, связанное с лишением свободы.
Ранее сообщалось, что Эдвард Бил обвинил пострадавших в жадности. Блогер утверждает, что в качестве компенсации вреда, нанесённого одной из них — Марии Артёмовой, он выплатил около 11 млн рублей.