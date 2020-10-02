Проходящих диагностику на COVID-19 москвичей проверят на грипп

https://static.news.ru/photo/caedf44c-0546-11eb-a304-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве пациентам, которые проходят диагностику на коронавирусную инфекцию нового типа, вместе с этим будут проводить экспресс-тесты на грипп. Также эту процедуру станут проводить в отношении людей, входящих в группы риска.

Об этом 3 октября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Также он отметил, что в столице расширят перечь необходимых анализов, с помощью которых можно будет ещё качественнее и более комплексно вести терапию людей с диагностированным заражением коронавируса.

Пациентам, проходящим диагностику на COVID-19, и пациентам из групп риска будет одновременно проводиться экспресс-тестирование на грипп, — сообщается на сайте Собянина.

По последней информации, всего с начала эпидемии в столице было выявлено 297 729 заболевших. Большая часть из них — 251 018 — уже поправились.

Как ранее передавал NEWS.ru, в московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 вечером 2 октября сообщили, что за последние сутки скончались 32 пациента. У всех был положительный тест на коронавирусную инфекцию.