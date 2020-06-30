Присяжные признали таксиста Соколова в изнасиловании и убийстве падчерицы

https://static.news.ru/photo/44f6b774-bb00-11ea-980e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Санкт-Петербургский городской суд вынес вердикт по уголовному делу в отношении таксиста Андрея Соколова, изнасиловавшего и задушившего собственную 14-летнюю падчерицу в конце 2018 года. Все присяжные заседатели безоговорочно признали Соколова виновным и отказали ему в снисхождении, передают «Невские Новости».

По версии следствия, 30 декабря 2018 года в квартире дома по улице Садовой в посёлке Металлострой таксист Андрей Соколов изнасиловал свою падчерицу, после чего задушил её при помощи подушки. Смерть потерпевшей наступила в результате асфиксии. Сам Андрей Соколов был задержан 31 декабря за час до наступления Нового года. Своей вины мужчина не признал.

Ранее NEWS.ru писал, что расчленивший студентку доцент Соколов устроил истерику в суде.