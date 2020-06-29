Расчленивший студентку доцент Соколов устроил истерику в суде

https://static.news.ru/photo/1ae9c22e-ba0f-11ea-9821-fa163e074e61_660.jpg Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Историк Олег Соколов, убивший и расчленивший аспирантку Анастасию Ещенко, в ходе судебного заседания начал кричать на сотрудников арбитража. Он потребовал опубликовать его переписку с погибшей.

Мужчина уверен, что в чатах в социальных сетях отражено негативное отношение пострадавшей к нему. Если же они не будут опубликованы, значит суд встал на сторону обвинения и действует под давлением прессы, передаёт Mash.

Люди думают, что это невинная девочка. Они ничего не знают. То, что она творила! Там [в переписках] есть часть маленькая того, что она творила. Это только ничтожная часть! Так это люди должны знать, — сказал он.

Подсудимый отметил, что журналисты создали ему образ, который не соответствует действительности. В суде заявили, что он не соблюдает порядок, делает замечания председательствующему судье и повышает голос.

Соколова обвиняют в умышленном убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, с которой у него были любовные отношения. Историк застрелил девушку на почве ревности, расчленил её тело и пошёл топить в Мойке, где и был схвачен полицейскими.

Как писал NEWS.ru, Соколов, убивая возлюбленную-аспирантку, выстрелил ей в глаз, стал душить и добил тремя пулями. Такие подробности жёсткой расправы 63-летнего историка над своей юной жертвой зачитала в суде прокурор.