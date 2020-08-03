Приговорённый к казни россиянин вышел из тюрьмы и снова попал в колонию

https://static.news.ru/photo/df76a8b8-d595-11ea-bac0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отсидевший 25 лет вместо смертной казни калининградец снова попал в колонию за уклонение от административного надзора.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на областную прокуратуру, в 1994 году мужчина был приговорён к смертной казни за совершение нескольких убийств. Позже приговор был заменён на 25 лет лишения свободы.

В 2018 году мужчина освободился, но по указанному им адресу не появился и не встал на учёт в отделе ОМВД, а затем не уведомил полицейских о перемене места жительства. Более того, с марта этого года он перестал соблюдать административные ограничения.

Мужчине грозил новый тюремный срок до двух лет. В суде он полностью признал вину и раскаялся. В результате суд приговорил его к 10 месяцам исправительной колонии строгого режима.

Как писал NEWS.ru, правительственная комиссия по законопроектной деятельности подготовила отзыв об инициативе об обязанности сотовых операторов отключать мобильную связь в российских тюрьмах. Там поддержали идею, однако считают необходимым доработать проект.

Документ предполагает обязанность мобильных операторов отключать номера, которые заключённые используют на территории исправительных учреждений. Такое решение должно приниматься на основании письменного мотивированного решения главы уголовно-исполнительной системы конкретного региона.