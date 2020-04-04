При оформлении отсрочек россияне столкнулись с проблемой «серых» зарплат

https://static.news.ru/photo/df71740c-764e-11ea-8b63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кризис позволит россиянам осознать, что «серая» зарплата делает их более уязвимыми в период глобальных потрясений, считает глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Проанализировав вопросы, поступающие на горячую линию по мерам господдержки в условиях распространения коронавируса, он пришёл к выводу, что нужно наводить порядок в сфере занятности.

Сложившаяся ситуация даёт повод навести порядок в сфере занятости: значительная часть обратившихся перебивается случайными заработками либо получает заработную плату «в конвертах», — сообщил РИА Новости Фадеев.

Он подчеркнул, что в обоих случаях уровень жизни людей резко падает, так как банк может предоставить беспроцентный кредит для выплаты зарплаты только в объёме платёжных ведомостей, а там суммы нередко сильно занижены. Фадеев также отметил, что многие предприниматели сейчас критикуют отсрочку по налогам, поскольку платить их рано или поздно всё равно придётся.

Как писал NEWS.ru, за три дня к сайту горячей линии права2020.рф обратились более 3,5 тысячи человек. Большая часть вопросов была связана с барьерами на местах — люди не могут получить положенные пособия, отсрочки и льготы. По словам Фадеева, с предпринимателей требовали документы из налоговой, регистрацию по месту пребывания, справки 2-НДФЛ, которые невозможно было получить, так как организации в это время не работали. В итоге положенные выплаты и кредитные каникулы не предоставлялись по формальным основаниям.