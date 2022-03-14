Предприниматель Потапенко рассказал, зачем россияне массово скупают сахар

Экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко в комментарии для NEWS.ru высказался о том, почему в любое кризисное время россияне массово закупаются сахаром, несмотря на его вредность. По его словам, люди хотят простых радостей. В них входит сладкое, от которого никто не может отказаться.

Ну, будем объективны — у вас не должно быть иллюзий, что человек пользуется рациональностью. Уж тем более человек не опирается на так называемый ЗОЖ. Это, знаете, глубочайшая ошибка, как некоторые придурки радуются, что «Мак» («Макдоналдс». — NEWS.ru) ушёл и все ломанутся сейчас дистиллированную воду пить. Ничего подобного, человек хочет простых человеческих радостей, и сахар — одна из них. Соответственно, когда возникают кризисные ситуации, возрастают продажи шоколада, ну или конфет. Поэтому генетическая память была, есть и будет, сахар будут сметать как не в себя, — заявил Потапенко.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее заявил, что из-за массовой приостановки деятельности зарубежных компаний в РФ правительство может ввести внешнее управление на предприятиях. По его словам, власти пойдут на этот шаг, если организации полностью уйдут из страны.

Кроме того, Таможенная подкомиссия одобрила решение о запрете на экспорт зерновых культур, белого сахара и сахара-сырца тростникового из России до 31 августа 2022 года. Решение будет распространяться на экспорт в третьи страны. Отмечается, что поставки в зону ЕАЭС будут разрешены на основании постановления Минсельхоза.