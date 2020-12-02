Прах Ирины Антоновой захоронят на Новодевичьем кладбище 4 декабря

https://static.news.ru/photo/1217d396-34a0-11eb-af86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Прах президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Антоновой похоронят 4 декабря на Новодевичьем кладбище.

Прощание с Антоновой и её кремация пройдут 3 декабря. В пресс-службе музея пояснили, что прощание состоится в музее в закрытом формате.

Похоронят Антонову, согласно её воле, рядом с мужем и матерью. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник из окружения покойной.

Как сообщал NEWS.ru,15 ноября Антонову госпитализировали в больницу имени Виноградова с подозрением на инсульт после приступа, который случился с ней дома. Через 11 дней у женщины выявили коронавирус и перевели в больницу в Коммунарке. Состояние Антоновой оценивалось как тяжёлое, поэтому её подключили к аппарату ИВЛ. Врачам не удалось спасти президента музея — она умерла вечером 30 ноября.

Ирина Антонова ушла из жизни в возрасте 98 лет. Она являлась директором Пушкинского музея с 1961 по 2013 год, после была назначена его президентом. Антонова — доктор искусствоведения, почётный доктор РГГУ, член Российской академии образования, Российской академии художеств. На её счету множество наград. Она, в частности, является одной из восьми женщин — полных кавалеров ордена «За заслуги перед Отечеством». Была награждена орденом Почётного легиона, командор французского ордена Искусства и литературы, командор ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой».