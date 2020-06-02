Появился график отключения горячей воды в Москве

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Россиянам следует принять на вооружение практику масочного режима в общественных местах и применять её впредь. Это будет актуальным во время сезонных вспышек инфекций, считает замдиректора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии доктор биологических наук Александр Семёнов.

Он отметил, что этот элемент культуры широко распространён в развитых странах: когда человек чувствует себя плохо, он надевает маску. Такое давно уже стало нормой в крупных городах Европы и США...