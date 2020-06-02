Появился график отключения горячей воды в Москве

Ресурсоснабжающая компания «МОЭК» запустила онлайн-сервис для информирования москвичей о сроках отключения горячего водоснабжения летом 2020 года.
Как отметили в организации, отключения позволят провести профилактику и отремонтировать сети тепловодоснабжения в столице. Старт работ перенесли с конца мая из-за режима самоизоляции, ограничевшего свободу передвижения москвичей.
Чтобы узнать дату и сроки работ в доме, необходимо написать название улицы и номер дома в поисковой строке. Если пользователь не может найти свой адрес, это означает, что горячее водоснабжение и отопление дома осуществляет другая организация, — цитирует сообщение компании РИА Новости.
Как писал NEWS.ru, московский мэр Сергей Собянин пообещал, что отключения не начнутся до отмены режима обязательно самоизоляции. В мэрии предложили горячее водоснабжение как минимум до 1 июля.
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