Последнее воскресенье сентября в Москве будет тёплым и солнечным

https://static.news.ru/photo/d27498cc-0089-11eb-822c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 27 сентября в Москве ожидается солнечная и тёплая погода без осадков. По его словам, в течение дня столбик термометра поднимется до отметки 19 градусов.

Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловлена западной периферией антициклона, благодаря чему выходной выдастся погожим, солнечным, сухим и тёплым с температурным фоном на три-пять градусов выше положенного по многолетнему климату, — рассказал синоптик РИА Новости.

Тишковец добавил, что в Подмосковье местами воздух прогреется до 21 градуса тепла. В этот день в столице ветер будет юго-восточным, 3-8 м в секунду. Почти не будет меняться атмосферное давление, оно составит 755 мм ртутного столба.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врачи опровергли распространённое мнение о том, что ходить с голыми щиколотками в холодное время года опасно для здоровья. Напротив, при рациональном подходе оголение нижней части ноги приводит к стимуляции иммунитета и положительно сказывается на работе внутренних органов. О том, как правильно привыкать к воздействию холода на лодыжки рассказывается в материале NEWS.ru.