Врачи призвали россиян ходить с голыми щиколотками в холодную погоду

Врачи опровергли распространённое мнение о том, что ходить с голыми щиколотками в холодное время года опасно для здоровья. Напротив, при рациональном подходе оголение нижней части ноги приводит к стимуляции иммунитета и положительно сказывается на работе внутренних органов. О том, как правильно привыкать к воздействию холода на лодыжки — в материале NEWS.ru.

Оголение щиколотки в холодную погоду стимулирует приток крови. В результате она перераспределяется по организму — переходит к ногам и другим частям тела от брюшной полости, где порой могут происходить застои. Такой процесс поддерживает здоровый кислотно-щелочной баланс организма, в условиях которого иммунные клетки начинают работать активнее. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила терапевт Ольга Бурлакова.

Помимо прочего, воздействие холодного воздуха на лодыжку стимулирует работу таких органов, как печень, селезёнка, поджелудочная железа, почки и мочевой пузырь. От их работы, в частности, зависит и уровень иммунитета человека.

Самое удачное время для того, чтобы начать закаливать нижнюю часть ног — середина осени, считает Бурлакова. К воздействию холодного воздуха необходимо привыкать постепенно, по мере снижения температуры на улице.

Старайтесь сильно не утеплять ноги, а ходить в лёгких кроссовках, балетках или туфлях. При этом либо совсем не надевать носки, либо делать выбор в пользу укороченных. Закаливание должно быть постепенным. Выходить зимой в лёгкой обуви или с голыми лодыжками не стоит, если вы всю жизни ходите в тёплых сапогах. Чтобы адаптироваться, можно дома после душа поливать ноги прохладной водой или же держать их в тазике. При этом стоит помнить, что икры лучше не застужать. В холодное время года надевайте тёплые штаны. Ольга Бурлакова терапевт и специалист по оздоровлению терапевт и специалист по оздоровлению

Повысить иммунитет поможет и отказ от шарфов, отмечает терапевт. Шею в прохладное время года полезно постепенно закаливать, а после держать открытой. Воздействие воздуха низкой температуры стимулирует работу вилочковой железы и лимфатических узлов, которые отвечают за работу иммунной системы, поясняет Бурлакова.

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Оголение лодыжек в холодную погоду может стимулировать иммунитет только в том случае, если человек не находится на улице слишком долгое время и не испытывает при этом дискомфорт. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал иммунолог Владимир Болибок.

Через небольшие стрессы, которые возникают при перепаде температур, мы слегка стимулируем иммунную систему, и она начинает работать лучше. Происходит это из-за того, что надпочечники при таких состояниях в небольшом количестве выделяют гормоны глюкокортикоиды. Достичь такой реакции организма можно при помощи контрастного душа или обтирания холодным полотенцем. Что касается оголённых лодыжек, то кратковременный температурный стресс даст «пинок» иммунной системе. А постоянный — напротив, может её угнетать. Долгое и некомфортное для человека пребывание с голой щиколоткой, в частности, способно приводить к переохлаждению организма. Владимир Болибок врач — аллерголог-иммунолог врач — аллерголог-иммунолог

Специалист при этом подчеркнул, что позитивного эффекта от закаливания можно достичь только при регулярных процедурах. При этом стоит прислушиваться к собственному организму и не охлаждать его слишком сильно.

Между тем, погода в нескольких российских регионах уже напомнила жителям о приближающейся зиме. В частности, первый снег запечатлели в Екатеринбурге, Перми и Архангельской области. В некоторых местах осадки сопровождались дождём. Прохладная погода уже поджидает и жителей столицы. Дождь и максимальная температура воздуха до плюс 16-17 градусов вернётся в российскую столицу на следующей неделе.