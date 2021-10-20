После «дельты»: что известно о новом варианте коронавируса AY.4.2

В России выявлены случаи заражения новым вариантом коронавируса AY.4.2 — одной из 45 разновидностей штамма «дельта». Как предположил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, очередное ответвление SARS-CoV-2 может дать толчок к росту заболеваемости, а также имеет некоторые шансы вытеснить циркулирующие ранее версии вируса. NEWS.ru выяснил, насколько вариант AY.4.2 опаснее и чем отличается от своих предшественников.

Впервые вариант AY.4.2, который также называют «дельта плюс», обнаружили в июле 2021 года в Великобритании как одну из разновидностей доминирующего в мире индийского штамма «дельта». С тех пор это ответвление постепенно увеличивалось. Оно включает в себя несколько новых мутаций, влияющих на спайковый белок, который вирус использует для проникновения в клетки человека.

По данным британских исследователей, на которые ссылается Би-би-си, сейчас на этот тип вируса SARS-CoV-2 приходится примерно 6% заражений COVID-19 в Соединённом Королевстве. Штамму AY.4.2 присвоили статус «под наблюдением», как и 13 другим разновидностям, циркулирующим в Великобритании. Однако если появятся основания полагать, что генетические изменения сделают этот вариант более заразным, «умеющим» ускользнуть от сформировавшегося иммунитета от прошлых инфекций или вакцин либо приводить к тяжёлому течению заболевания, его маркировка поменяется на «вызывающий беспокойство вариант».

Учёные Института Сенгера в Кембридже и института генетики в Университетском колледже Лондона Джеффри Барретт и Франсуа Баллу предположили, что AY.4.2 может быть на 10–15% более заразным, чем «дельта», на который сейчас приходится основная часть заражений COVID-19 в Великобритании и других странах. Если эти данные подтвердятся, данный вариант может стать самым заразным с начала распространения SARS-CoV-2.

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При этом исследователи подчеркнули, что для подтверждения данной гипотезы нужно иметь больше данных. По словам Баллу, Великобритания является единственной страной, где AY.4.2 распространяется с такой силой, но не исключено, что рост связан со «случайными демографическими причинами».

Как заявил глава Минздрава Соединённого Королевства Саджид Джавид, «пока нет каких-либо оснований считать, что AY.4.2 представляет повышенную угрозу, следующий штамм или штамм, который появится после него, может оказаться более опасен». Власти страны предлагают бустерные дозы вакцины против COVID-19 людям, имеющим повышенный риск заражения, чтобы они получили максимальную защиту от коронавируса. Но пока нет сведений о том, потребуется ли обновление препаратов для защиты от любого из существующих вариантов.

Между тем вариант AY.4.2 уже проник как минимум в США, Данию Израиль и Россию.

Накануне премьер еврейского государства Нафтали Беннет распорядился скорректировать с ноября программу возобновления приёма вакцинированных иностранных туристов в связи с выявлением в Израиле первого пациента, инфицированного AY.4.2.

В России зафиксировали несколько случаев заражения новым штаммом. Один из них произошёл в Твери, сообщает учёный-генетик из Солт-Лейк-Сити Дмитрий Прусс со ссылкой на данные международной базы данных GISAID. Однако исследователь уточнил, что «качество прочтения генома там ужасное и точность, с которой установлен штамм, тоже сомнительная».

Как заявил представитель ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, появление нового варианта может дать дополнительный толчок подъёму заболеваемости в стране:

Появление изначальной версии «дельты» уже вызвало серьёзный рост заболеваемости, и AY.4.2 может придать ещё один дополнительный толчок в подъёме заболеваемости. Единственное, что может помочь противостоять новому варианту, — только вакцинация, особенно тех лиц, кто ещё не заражался коронавирусной инфекцией.

По словам Хафизова, вариант AY.4.2 имеет две характерные мутации в гене спайк-белка, вызывающие аминокислотные замены A222V и Y145H. Этот тип, как считает исследователь, «может постепенно начать вытеснять старую версию „дельты“, но вряд ли это произойдёт теми же стремительными темпами, которыми сама „дельта“ в своё время вытеснила всё остальное». При этом он добавил, что после обнаружения «дельты плюс» в июле доля этого ответвления увеличивалась медленно, поэтому его можно считать лишь «немного более заразным».