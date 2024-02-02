Полковник предположил, какой метод применят ВС РФ для освобождения Харькова Полковник Ходаренок: ВС РФ могут освободить Харьков методом маршала Конева

Фото: МО РФ

Для освобождения Харькова Вооруженные силы России могут применить метод маршала Конева, чтобы избежать жертв среди мирного населения, заявил полковник запаса Михаил Ходаренок. Военный эксперт подчеркнул, что это позволит избежать разрушения плотной городской застройки, пишет ИА SM.News.

Для этого можно воспользоваться методом маршала Конева. <...> Когда какие-то крупные городские [постройки] окружались, <...> один из выходов для частей и соединений противника маршал Конев оставлял. И при этом он не допускал ведения боев в условиях плотной городской застройки для сохранения этих городов, — пояснил эксперт.

Ходаренок уточнил, что противник был вынужден выводить свои части через оставшийся коридор. Таким образом удавалось сохранить город. Эксперт заключил, что пока говорить о тактике ВС РФ рано — все будет зависеть от конкретной ситуации и боевой обстановки.

Бойцы российской группировки войск «Запад» ранее ликвидировали два пункта управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. По его словам, потери украинцев составили до 80 военнослужащих. Начальник пресс-службы группировки Сергей Зыбинский добавил, что расчет буксируемой пушки 2А36 «Гиацинт-Б» уничтожил буксируемую гаубицу М-777 производства США.