Политолог проанализировал рекомендации Роспотребнадзора по голосованию

https://static.news.ru/photo/ddf8416a-a1c2-11ea-9fdb-fa163e074e61_660.jpg Сергей Мошкин Фото: Сергей Мошкин/facebook.com

Политолог Сергей Мошкин прокомментировал рекомендации Роспотребнадзора по проведению голосования по поправкам к Конституции.

Изначально, когда планировали голосование по поправкам на 22 апреля, уже предполагалось, что голосование продлится несколько дней. В этом смысле в планах Кремля ничего не меняется. Хотя голосование, растянутое на несколько дней, — случай беспрецедентный, — цитирует его «Свободная Пресса».

По словам Мошкина, голосование необходимо провести любой ценой. Такая мера повысит легитимность поправок в глазах самого президента.

В модели, которую хотели реализовать 22 апреля, наблюдатели предполагались. Но формировать корпус наблюдателей поручалось общественным палатам, которые, понятно, фактически зависимые от властей сообщества. Наблюдателей они попытаются подобрать максимально лояльных власти, — добавил Мошкин.

Также он подчеркнул, что власти используют символ праздника Победы в своих целях. По мнению политолога, дату проведения голосования специально привязывают к теме Победы.

Ранее NEWS.ru писал, что пятая часть россиян предпочла бы онлайн-голосование на выборах. Об этом говорят результаты опроса, проведённого ВЦИОМом.