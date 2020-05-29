Политолог проанализировал рекомендации Роспотребнадзора по голосованию

Политолог Сергей Мошкин прокомментировал рекомендации Роспотребнадзора по проведению голосования по поправкам к Конституции.
Изначально, когда планировали голосование по поправкам на 22 апреля, уже предполагалось, что голосование продлится несколько дней. В этом смысле в планах Кремля ничего не меняется. Хотя голосование, растянутое на несколько дней, — случай беспрецедентный, — цитирует его «Свободная Пресса».
По словам Мошкина, голосование необходимо провести любой ценой. Такая мера повысит легитимность поправок в глазах самого президента.
В модели, которую хотели реализовать 22 апреля, наблюдатели предполагались. Но формировать корпус наблюдателей поручалось общественным палатам, которые, понятно, фактически зависимые от властей сообщества. Наблюдателей они попытаются подобрать максимально лояльных власти, — добавил Мошкин.
Также он подчеркнул, что власти используют символ праздника Победы в своих целях. По мнению политолога, дату проведения голосования специально привязывают к теме Победы.
Ранее NEWS.ru писал, что пятая часть россиян предпочла бы онлайн-голосование на выборах. Об этом говорят результаты опроса, проведённого ВЦИОМом.
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