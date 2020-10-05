Полицейских начнут вакцинировать от СOVID-19 в приоритетном порядке

https://static.news.ru/photo/54108e1e-06e2-11eb-a9b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полицейские будут вакцинироваться от коронавируса в приоритетном порядке наряду с педагогами и медиками. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов на вебинаре «Единой России» с участием региональных отделений партии.

По словам Морозова, после вакцинации первоочередной группы будут прививать тех, кто занят в области питания и транспорта. Он также напомнил об ограничениях прививок от коронавируса для детей, лиц младше 16 лет и старше 60, поскольку третья фаза клинических пострегистрационных исследований ещё не завершена, пишет РИА Новости.

Как сообщал NEWS.ru, в Москве 30 сентября начался второй этап вакцинации от коронавируса. Подать заявку для участия в пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса можно на портале mos.ru. Как сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, в рамках первого этапа вакцинировались более 5,7 тыс. человек, подавляющее большинство добровольцев чувствуют себя хорошо. Она уточнила, что все вакцинированные будут наблюдаться у врачей в течение полугода. В случае необходимости они могут информировать о своём состоянии через мобильное приложение или телефонную связь.

Ранее опрос показал, что подавляющее большинство россиян — 93% — считает, что вакцинация от COVID-19 в России должна быть добровольной, при этом привиться согласны 20%. Как говорится в результатах опроса, 73% россиян не согласны на прививку, а 4% сказали, что она им не нужна, так как они уже переболели COVID-19. При этом 93% уверены, что никто не имеет права заставлять их делать прививку, если они этого не хотят. 7% полагают, что вакцинация должна быть принудительной.