Полицейские поймали на вокзале Петербурга буйного пассажира с наркотиками

https://static.news.ru/photo/766f0b18-fcc2-11ea-bf9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Ставрополя попался полиции с наркотиками на Московском вокзале в Санкт-Петербурге. Мужчину выдали буйное поведение и нецензурная брань, сообщили в городском управлении МВД.

Пассажир ждал свой поезд до Ставрополя на платформе. Он вёл себя неуважительно по отношению к другим петербуржцам, громко матерился, размахивал руками и не реагировал на замечания.

Мужчиной заинтересовались полицейские. При обыске у него нашли завёрнутые в медицинскую маску таблетки и вещества. Экспертиза показала, что находка содержит в себе метиловый эфир, МДМА и этанамин в крупном размере. Выяснилось, что наркотики он нашёл во время поисков «закладки», передают «Невские новости».

В отношении пассажира возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

Ранее сотрудники ДПС заметили на трассе М-5 «Урал» в Пензенской области бензовоз Scania, водитель которого грубо нарушает правила дорожного движения. Силовики попытались остановить грузовик, но шофёр решил продолжить движение. Свои действия он объяснил страхом перед ответственностью за употребление наркотиков перед началом поездки.

Мужчина отказался проходить медосвидетельствование в больнице. В результате на него составили девять протоколов: шесть за выезд на встречную полосу, один за проезд на «красный», один за отказ от прохождения освидетельствования и ещё один — за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке. Грузовик направили на спецстоянку, писал NEWS.ru.