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Пограничники задержали два грузовых автомобиля с 19 тоннами дезинфекторов и масок. Груз пытались нелегально вывезти из Курганской области в Казахстан.

В минувшие выходные сотрудниками Пограничного управления и Тюменской таможни пресечена попытка вывоза из Курганской области в Казахстан более 19 тонн дезинфицирующих средств, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что груз дезинфицирующих средств среди которых антисептики, гели антибактериальные, очистители и крема для рук, а также перчатки и маски следовал из Екатеринбурга. Всё это запрещено к вывозу из России и было изъято пограничниками.

Ранее NEWS.ru писал, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко доложила президенту РФ Владимиру Путину о нехватке медицинских масок и антисептиков в России. Из-за коронавируса эти товары оказались в дефиците.