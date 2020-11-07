Власти Кузбасса объяснили, почему покраснела река

https://static.news.ru/photo/26443b9a-20d5-11eb-aaa5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сообщество настоящих кузбассовцев/vk.com

Причиной покраснения воды в кемеровской реке Искитимке стали сточные воды красного оттенка. Они попали туда из засорённого коллектора, сообщил замгубернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

Источником загрязнения стал правый приток реки — ручей Суховский, уточнил он.

В него поступали сточные воды красного оттенка, стекавшие с рельефа местности. Сброс на рельеф шёл из засорённого городского коллектора. Кроме того, возможным источником поступления загрязнённых вод стала ливневая канализация, — написал Панов в Instagram.

Замгубернатора добавил, что аварийная служба провела работы по устранению засора. Помимо этого, информация об инциденте направлена в управление МВД по Кемеровской области, где должны определить виновных и привлечь их к ответственности.

Фотографии реки с неестественно красной водой ранее появились в социальных сетях. Власти города заверили, что о происшествии уведомлен Роспотребнадзор, и пообещали разобраться в ситуации, писал NEWS.ru.