20 августа 2025 в 13:56

Почему эти булочки исчезают первыми? Секрет в начинке!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежные творожные булочки с хрустящей коричной корочкой — это идеальное угощение к чаю или кофе. Всего несколько простых ингредиентов и полчаса времени — и у вас на столе ароматная выпечка, которая исчезнет в мгновение ока. Эти булочки хороши как теплыми, так и холодными, а их приготовление не требует особых кулинарных навыков.

Разомните 250 г творога с 1 яйцом, 70 г сахара и щепоткой соли. Добавьте 60 мл растопленного масла и 220 г муки с разрыхлителем. Сформируйте булочки, обваляйте в смеси из 50 г сахара и 1 ч. л. корицы. Выпекайте 20 минут при 180 °C.

Эти булочки получаются воздушными внутри с хрустящей сладкой корочкой. Подавайте их со сгущенкой, джемом или просто так — они хороши в любом виде. Попробуйте — и этот рецепт станет вашим любимым!

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

еда
рецепты
творог
выпечка
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
