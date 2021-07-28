Первый канал опроверг информацию о закрытии шоу Собчак
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
20:46, 28 июля 2021
Ксения СобчакФото: xenia_sobchak/instagram.com
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Слухи о закрытии программы «Док-Ток» с Ксенией Собчак не соответствуют действительности. Сейчас шоу в летнем отпуске, передаёт ТАСС, ссылаясь на пресс-службу канала.
«Док-Ток» — ежедневная вечерняя передача о событиях, вызвавших большой резонанс. Её ведущие — Ксения Собчак и Александр Гордон, они руководят выпусками шоу по очереди. Последний выпуск программы 15 июля был посвящён актёру Петру Мамонову, скончавшемуся от коронавирусной инфекции.
Информация о закрытии программы «Док-Ток» является фейком. Шоу находится в летнем отпуске и в новом сезоне вернётся в эфир, — рассказали в пресс-службе.
Среди героев программы были TikTok-блогер Даня Милохин, футбольный вратарь Вячеслав Малафеев, предприниматель Олег Тиньков.
Ранее сообщалось, что в новом телевизионном сезоне Первого канала, начало которого запланировано на конец августа, шоу «Док-Ток» с Ксенией Собчак и Александром Гордоном выходить уже не будет. Рейтинги передачи якобы оказались слишком низкими, и эфирное время решили заполнить чем-то другим.