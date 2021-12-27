Первое в России дело о продаже читов в онлайн-игре передали в суд

Первое в России уголовное дело об обогащении обманным путём с помощью продажи чит-программ и ботов для игры World of Tanks передали в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым по нему проходит житель Екатеринбурга Андрей Кирсанов. Решением суда в отношении мужчины оставлена прежней мера пресечения — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Черёмушкинского суда Москвы.

Кирсанова обвиняют в создании сайта для продажи программ, которые позволяют пользователям нечестным путём нарабатывать себе опыт и выигрывать большее количество матчей в World of Tanks и World of Warships. Ущерб разработчику игр от действий обвиняемого следствие оценило в 670 млн рублей.

25 декабря белорусская компания Wargaming, являющаяся разработчиком компьютерных игр, в том числе World of Tanks и World of Warships, подала иск против Кирсанова о нанесении ущерба в размере 670 млн рублей. По данным Wargaming, он с 2015 года вёл торговлю чит-программами и ботами для игр через тематические сайты.

Цена за одного бота варьировалась в зависимости от количества боёв, которое он мог провести. Стоимость одного пакета могла составлять более двух тысяч рублей.