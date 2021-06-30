Сидящего в СИЗО педофила-насильника обяжут оплатить ремонт окна

Мужчина, обвиняемый в изнасиловании двоих мальчиков в Чите, сломал окно в СИЗО, где сейчас содержится. Об этом рассказали в забайкальском УФСИН, отметив, что у предполагаемого преступника не было на это причин. С него теперь попытаются взыскать средства, чтобы поставить новое стекло, передаёт «МК в Чите».

27 июня без каких-либо на то оснований обвиняемый умышленно совершил излом стеклопакета окна камеры, ухудшив свои материально-бытовые условия проживания, — рассказали в ведомстве.

Глава СИЗО Валерий Герман заявил, что камера заключённого соответствовала всем нормам и требованиям. По его словам, судебная практика показывает, что почти все иски о причинении ущерба изолятору удовлетворяются судами. Сейчас руководство учреждения готовит документы для обращения за компенсацией.

Ранее сотрудники ФСБ задержали начальника исправительной колонии № 2 в Тульской области при получении взятки в размере 1,5 миллиона рублей. За незаконное вознаграждение начальник тюрьмы обещал помочь одному из заключённых выйти на свободу по УДО. В отношении 38-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.