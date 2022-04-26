Патрушев: Россия справится с проблемами из-за санкций

Николай Патрушев / Фото scrf.gov.ru

Россия сможет справиться с возникшими из-за санкций проблемами, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете». Он отметил, что Москва сможет переориентироваться на азиатский и латиноамериканский рынки. Также, по его мнению, необходимо будет нарастить сотрудничество в рамках объединений БРИКС и ШОС.

Уверен, мы решим все проблемы, возникшие в результате санкционных ограничений, — сказал Патрушев.

Секретарь Совбеза также раскритиковал решение размещать золотовалютные резервы России за рубежом. Он заявил, что такой шаг оказался неоправданным. Патрушев отметил, что существующая мировая финансовая система строится исключительно на доверии, в том числе к США как эмитенту мировой резервной валюты. По его словам, ещё полвека назад присутствовал фактор золота, но в 1971 году Соединённые Штаты отвязали свою валюту от его котировок, что дало возможность осуществлять денежную эмиссию фактически бесконтрольно.

Патрушев добавил, что Европу в скором времени ждёт глубокий экономический и политический кризис, высокая инфляция и общее снижение уровня жизни. Масла в огонь, по его словам, подольёт масштабная миграция, которая даст возможность властям европейских стран под другим ракурсом взглянуть на хорошо забытые старые проблемы нелегального распространения наркотиков и транснациональную преступность.