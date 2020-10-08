Патриарх Кирилл ушёл на карантин после контакта с носителем коронавируса

https://static.news.ru/photo/9bbe3086-0949-11eb-a192-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил о самоизоляции после контакта с человеком, заразившимся коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил сам предстоятель Русской православной церкви (РПЦ).

В своём патриаршем послании братии Троице-Сергиевой лавры в день памяти преподобного Сергия Радонежского он выразил сожаление, что не может «разделить радость молитвенного общения» с ними.

Время, необходимое в соответствии с медицинскими предписаниями для моего личного карантина, еще не истекло. Посчитал невозможным подвергать всех вас опасности заражения, — приводит слова патриарха сайт РПЦ.

В свою очередь председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда проинформировал в Telegram, что Кирилл «находится в добром здравии, чувствует себя хорошо, продолжает работать в дистанционном режиме».

Он уточнил, что предстоятель РПЦ контактировал с носителем коронавируса во время совершения богослужения в домовом храме. На такой шаг он пошёл, «чтобы не подвергать опасности заражения широкий круг лиц, что было бы неизбежным при службе в лавре при стечении большого количества верующих».

Убеждён, что самоизоляция Святейшего Патриарха — пример ответственного отношения и заботы о безопасности окружающих в условиях распространения коронавирусной инфекции, — написал Легойда.

Российские врачи к 8 октября выявили почти 11,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности с начала пандемии в стране заболели около 1,3 млн человек, свыше 22 тысяч граждан погибли, но более 1 млн выздоровели.

Днём ранее в Роспотребнадзоре заявили о росте числа заражений коронавирусом в 60 регионах страны. При это глава ведомства Анна Попова не исключает введение более жёстких мер в связи с пандемией, если россияне не будут соблюдать нынешние ограничения.