Пашаев намерен подать в суд на СМИ

https://static.news.ru/photo/36bca33a-0164-11eb-80c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

СМИ стало известно, что семья актёра Михаила Ефремова, получившего восемь лет колонии за смертельное ДТП, намерена обратиться в правоохранительные органы по поводу действий его защитника Эльмана Пашаева. Сам же правозащитник, лишённый после этого громкого дела статуса адвоката, сообщил, что с семьёй артиста у него сохранились прекрасные отношения, а с некоторыми СМИ он теперь хочет судиться из-за публикаций, порочащих его деловую репутацию.

Сегодня подаём в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации. За все три месяца, что они высказывались. Журналисты должны обе стороны слушать и писать, — сообщил в эфире НСН Пашаев.

Экс-адвокат также подчеркнул, что с семьёй Ефремова у него «прекрасные отношения», и он «остаётся на связи» с близкими своего бывшего клиента. Защитник потерпевшей стороны в деле Ефремова Александр Добровинский подтвердил, что адвокаты всегда действуют с согласия подзащитных.

В протоколе есть мой личный вопрос, который я задал господину Ефремову: «Согласны ли вы со всем, что говорит ваш адвокат, и разделяете ли вы его мнение?». Ефремов в протокол это сказал, — сообщил НСН Добровинский.

Пашаев пытался доказать невиновность Ефремова, однако ему это не удалось. После оглашения приговора артист отказался с ним сотрудничать и выбрал других юристов для подачи апелляции на приговор. Сам Пашаев лишился статуса адвоката за публичную активность во время этого процесса, восстановить его он сможет не раньше 2021 года.

Как писал NEWS.ru, близкие Михаила Ефремова собираются подать заявление на бывшего его адвоката Эльмана Пашаева. Родственники хотят проверить его на причастность к мошенничеству. В частности, они хотят выяснить, каким образом съёмка скрытой камерой разговора Пашаева и Ефремова попала к журналистам.

ДТП с участием Ефремова, который в тот момент был пьян, произошло вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. Ровно три месяца спустя, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима.