Отец Илона Маска, американский инженер и предприниматель Эррол Маск в храме Христа Спасителя в Москве перед началом праздничного пасхального богослужения

Россия — это супердержава, что становится понятно, когда посещаешь страну, заявил международный эксперт в области высокотехнологичных инвестиций и инноваций Эррол Маск, отец американского предпринимателя Илона Маска. Он посетил РФ с визитом, а в субботу принял участие в пасхальной службе в храме Христа Спасителя, передает РИА Новости.

Почему Россия — супердержава, понимаешь именно тогда, когда встречаешься с ее людьми. Неудивительно, что страна дала миру столько выдающихся композиторов, писателей, изобретателей. <…> В России высокая конкуренция, что замечательно, а ее граждане умны, энергичны и трудолюбивы, — поделился Маск-старший.

Он также сравнил европейцев и американцев с россиянами, отметив, что последние не испорчены. В США и Европе, подчеркнул отец миллиардера, «подлость нередко в порядке вещей».

Ранее Эррол Маск заявил, что Запад вводит санкции против России из зависти. По его словам, Россия обладает удивительными людьми и перспективами. Он также назвал санкции «абсолютной чепухой».