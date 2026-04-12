12 апреля 2026 в 08:52

Отец Илона Маска посетил Москву и назвал Россию супердержавой

Отец Илона Маска, американский инженер и предприниматель Эррол Маск в храме Христа Спасителя в Москве перед началом праздничного пасхального богослужения Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия — это супердержава, что становится понятно, когда посещаешь страну, заявил международный эксперт в области высокотехнологичных инвестиций и инноваций Эррол Маск, отец американского предпринимателя Илона Маска. Он посетил РФ с визитом, а в субботу принял участие в пасхальной службе в храме Христа Спасителя, передает РИА Новости.

Почему Россия — супердержава, понимаешь именно тогда, когда встречаешься с ее людьми. Неудивительно, что страна дала миру столько выдающихся композиторов, писателей, изобретателей. <…> В России высокая конкуренция, что замечательно, а ее граждане умны, энергичны и трудолюбивы, — поделился Маск-старший.

Он также сравнил европейцев и американцев с россиянами, отметив, что последние не испорчены. В США и Европе, подчеркнул отец миллиардера, «подлость нередко в порядке вещей».

Ранее Эррол Маск заявил, что Запад вводит санкции против России из зависти. По его словам, Россия обладает удивительными людьми и перспективами. Он также назвал санкции «абсолютной чепухой».

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Житель Петербурга выстрелил в мужчину во время конфликта из-за парковки
Приставы не нашли Ирину Шейк и списали ей долги
Минобороны России зафиксировало 1971 нарушение пасхального перемирия
Армия России продолжила соблюдать пасхальное перемирие
Иран отверг требования США о вывозе обогащенного урана
На Западе указали на наивную гипотезу Вэнса на переговорах с Ираном
Бывший дипломат США раскрыл, почему у Ирана больше «козырей в рукаве»
Пожар унес жизни троих человек в Калининграде
Мурзаканов потерпел первое поражение в карьере на турнире UFC
В томских селах началась масштабная эвакуация из-за паводка
Лукашенко рассказал о потенциале ПВО для защиты государства
Мошенники придумали новый способ обмана детей
Куличи, яйца и богослужения: как встречали Пасху в России
Стало известно количество домов в Дагестане, которые остаются под водой
Губернатор Бали поблагодарил Россию за туристов
Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с Пасхой
Ровно 75 лет назад МиГ-15 устроили ВВС США «черный четверг»
В России нашли противодействие украинским БПЛА «Марсианин»
Священник из США признался, что печет куличи по рецепту бабушки из России
Политолог допустил беспорядки в Венгрии по завершении выборов
Дальше
Самое популярное
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
Россия

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля

