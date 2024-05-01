Осудившие Россию барды Никитины угодили в скандал из-за концертов в США

Фото: Valery Lukyanov/Global Look Press

Сергей и Татьяна Никитины

Барды Сергей и Татьяна Никитины, раскритиковавшие Россию после начала спецоперации на Украине, попали в скандал после концертов в США, сообщает «Царьград». Музыкантов обвинили в исполнении песен без разрешения авторов текстов. В ответ на обвинения барды отказались от участия в фестивале «Возраст счастья» в Черногории, который запланирован на конец мая.

Известными композициями в репертуаре Никитиных являются песни на стихи поэтессы Юнны Мориц «Собака бывает кусачей», «Большой секрет для маленькой компании» и другие. Они числятся в обязательной программе каждого выступления бардов. Мориц, в отличие от бардов, придерживается патриотической позиции. Она, как отмечает издание, поддерживала сербов, атакованных НАТО, с 2014 года — русских в Донбассе, с 2022-го — специальную военную операцию.

Поэтесса поручила адвокатам предпринять необходимые юридические действия, чтобы песни на ее стихи не исполнялись дуэтом Никитиных на антироссийских концертах в США. По информации издания, барды отправляли часть вырученных с концертов денег на Украину.

Ранее супруги Никитины ответили на обвинения в финансировании Вооруженных сил Украины. По их словам, данная информация — «злонамеренная ложь и клевета». Барды подчеркнули, что они отказались от участия в фестивале в Черногории, чтобы снять у своих слушателей все сомнения.

Ранее певица Кристина Орбакайте анонсировала концертный тур по США, однако высокие цены на ее выступления разочаровали потенциальных посетителей мероприятий и многие из них отказались туда идти. Стоимость билета на ее выступление в баре Нью-Йорка Level составляла $350–450, а также налог и чаевые официантам.