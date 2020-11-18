«Особые условия» для актёра Михаила Ефремова в колонии опровергли

https://static.news.ru/photo/73390a76-29bc-11eb-890d-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёр Михаил Ефремов, осуждённый за совершение смертельного ДТП в центре Москвы, будет содержаться в обычном исправительном учреждении. Об этом сообщила глава Общественной наблюдательной комиссии Белгородской области Наталья Сокольская.

Колония не считается элитной. Просто неудачно интерпретированы слова члена комиссии. Обычная колония с обычными условиями. Никаких привилегий никому там не предоставляется, — рассказала она радиостанции «Говорит Москва».

Сокольская добавила, что дополнительные привилегии для артиста не предусмотрены.

Ранее член белгородской ОНК Аркадий Бармин заявил, что Михаил Ефремов будет отбывать свой срок наказания в особых условиях. Другой член ОНК Олег Афиногенов отметил, что бытовые условия в колонии «прекрасные», тяжёлой работой тут никого не утруждают, питание очень качественное и «не все военные живут в таких условиях».

Ефремов уже прибыл в Алексеевку Белгородской области, где находится ИК-4, но пока сидит на карантине. В этой же колонии отбывали сроки Павел Мамаев и Александр Кокорин, так что опасных рецидивистов там нет.

ДТП с участием актёра произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. В его крови обнаружили следы наркотиков и алкоголя. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, позднее Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев. Приговор вступил в силу 6 ноября, писал NEWS.ru.