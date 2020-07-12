ОСАГО могут полностью перевести в электронный вид

https://static.news.ru/photo/b52349be-c4cd-11ea-9533-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Законопроект о полном переводе урегулирования убытков по ОСАГО в электронном виде могут внести на этой неделе в Госдуму. Если проект примут, автостраховщики не смогут требовать от клиентов предоставления документов в бумажном виде.

Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, который является одним из авторов законопроекта, прояснил, что по текущему законодательству, в случае страхового случая, потерпевший должен сам собирать все документы в бумажном виде, ходить в разные организации. У потерпевшего теряется много времени, так как он вынужден получать документы лично в руки, либо по почте.

Для решения этих проблем законопроектом предлагается исключить обязанность потерпевшего предоставлять документы о страховом возмещении только в бумажном виде. Также устанавливается право потерпевшего вести обмен необходимыми документами и информацией со страховщиком в электронной форме (в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг). При этом осмотр транспортного средства страховщиком допускается путём обмена с потерпевшим фото- и видеоматериалами с использованием мобильного приложения, — сообщает «Парламентская газета».

К тому же, человек мог оформить ОСАГО по электронному договору, но попав под страховой случай, он не может предоставить страховщику для осмотра повреждённый автомобиль, так как может находиться в регионе за тысячу километров от офиса. Таким образом, страховую защиту теряют в первую очередь жители малонаселённых и отдалённых населённых пунктов. По словам Анатолия Выборгского, в связи с этим пострадавший должен нести дополнительные расходы.

Речь идёт, в том числе и о камерах, но данные с камер не будут абсолютным доказательством, если будут основания подозревать сбой, то это надо доказать и другие обстоятельства тоже будут приниматься во внимание. В уголовном процессе данные с камер тоже используются, но это доказательство не имеет преимуществ перед остальными. В деревнях нет камер, ну это же не значит, что теперь там никак не установить обстоятельства аварии. Где есть камеры, там они смогут при необходимости помочь разобраться в ситуации, где нет — не смогут, — привели слова Анатолия Выборгского в издании.

Отмечается, что недостатки в законодательстве особенно проявились во время режима самоизоляции.

Ранее NEWS.ru писал, что Российский союз автостраховщиков (РСА) запустил с 28 июня 2020 года новую электронную информационную систему ОСАГО. Автоматизированная база будет хранить и обрабатывать данные о полисах.