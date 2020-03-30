https://static.news.ru/photo/59858556-729b-11ea-91fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Из сообщения оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве исчезла дата окончания режима самоизоляции.

Ранее в официальном Telegram-канале оперштаба появилась информация о том, что жители столицы обязаны находиться в режиме самоизоляции до 14 апреля.

Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции введён для всех жителей столицы независимо от их возраста. Его необходимо соблюдать в ближайшее время с учётом развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Дни с 30 марта по 3 апреля объявлены нерабочими по всей стране, чтобы большинство россиян могли оставаться дома, — говорится в обновлённом сообщении оперштаба.