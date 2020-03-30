Из сообщения оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве исчезла дата окончания режима самоизоляции.
Ранее в официальном Telegram-канале оперштаба появилась информация о том, что жители столицы обязаны находиться в режиме самоизоляции до 14 апреля.
Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции введён для всех жителей столицы независимо от их возраста. Его необходимо соблюдать в ближайшее время с учётом развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Дни с 30 марта по 3 апреля объявлены нерабочими по всей стране, чтобы большинство россиян могли оставаться дома, — говорится в обновлённом сообщении оперштаба.
Вечером 29 марта мэр столицы Сергей Собянин опубликовал поправки в свой предыдущий указ, ужесточающие меры против распространения коронавируса. Эти изменения приняты в рамках правового режима «повышенной готовности». Текущая ситуация в Москве не признана чрезвычайной, что позволяло бы вводить ограничения прав и свобод граждан. Как отмечают юристы «Агоры», режим повышенной готовности
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