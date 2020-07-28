Онищенко не ждёт второй волны коронавируса в России

https://static.news.ru/photo/4af6467c-d10c-11ea-a0e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Бывший главный санитарный врач, академик РАН Геннадий Онищенко сделал прогноз о распространении коронавируса. По его словам, в России не будет второй волны COVID-19.

Такое заявление он сделал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Коронавирус не такой мобильный с точки зрения прорыва популяционного иммунитета, — подчеркнул эксперт.

При этом он уверен, что в массовой вакцинации от коронавируса населения нет необходимости, в отличие от гриппа.

Каждый год новый он (грипп. — NEWS.ru) у нас, и вакцину мы делаем против нового гриппа, — заключил он.

Кроме того, Онищенко заявил, что россиянам следует отказаться от поездок на отдых за границу в связи с тем, что это может привести к повышению уровня коллективного стресса. Как писал NEWS.ru, по его словам, большинство россиян испытывали стресс во время периода самоизоляции из-за ограничений для профилактики распространения COVID-19, это состояние может возобновиться по возвращении с отдыха.