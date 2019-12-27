https://static.news.ru/photo/c024cbf4-28aa-11ea-8a2e-fa163e074e61_660.jpg Галина Волчек и Александр Олешко Фото: oleshkoaleksandr/instagram.com

Актёр и телеведущий Александр Олешко в Instagram выложил архивные снимки с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек. Ранее эти фотографии нигде не публиковались.

Именно в этот момент съёмки мы договорились с ней, что я передам роль Епиходова в легендарном спектакле «Вишнёвый сад» новому артисту «Современника». Теперь только благодаря кино и телевидению мы будем видеть и слышать Галину Борисовну, — отметил артист.

Актриса театра и кино, режиссёр, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек скончалась в московской больнице 26 декабря. Ей было 86 лет. 24 декабря артистку госпитализировали из-за воспаления лёгких. Врачам удалось стабилизировать состояние Волчек, однако позже ей снова стало хуже.

Галину Борисовну похоронят рядом с могилой режиссёра Марка Захарова на Новодевичьем кладбище в Москве. Прощание с руководителем театра пройдёт в «Современнике» 29 декабря с 10:00 до 13:00 на основной сцене, писал NEWS.ru.