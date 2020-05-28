Около пятнадцати тысяч солдат и офицеров примут участие в параде Победы

В параде Победы, который пройдёт в Москве 24 июня 2020 года в честь 75-летия с момента окончания Великой Отечественной войны, примут участие порядка 15 тысяч офицеров и солдат, а также 400 единиц наземной и воздушной техники.
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В параде также примет участие батальон из 30 единиц легендарных танков Т-34. Вниманию зрителей представят несколько новинок военной техники. Общее время парада составит около 1,5 часов.
Ранее NEWS.ru писал о том, что столица полностью готова к репетициям парада Победы и его проведению. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в рамках рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
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