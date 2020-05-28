Около пятнадцати тысяч солдат и офицеров примут участие в параде Победы

https://static.news.ru/photo/b5ca6b66-a0ad-11ea-8f7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В параде Победы, который пройдёт в Москве 24 июня 2020 года в честь 75-летия с момента окончания Великой Отечественной войны, примут участие порядка 15 тысяч офицеров и солдат, а также 400 единиц наземной и воздушной техники.

По данным «КП-Екатеринбург», некоторые подразделения из регионов, где эпидемиологическая ситуация остаётся сложной, будут заменены на расчёты Западного военного округа и столичного гарнизона. Заболевших COVID-19 заменят на тех, кто готовится к маршу в резерве.

В параде также примет участие батальон из 30 единиц легендарных танков Т-34. Вниманию зрителей представят несколько новинок военной техники. Общее время парада составит около 1,5 часов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что столица полностью готова к репетициям парада Победы и его проведению. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в рамках рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.