Офтальмолог назвала нюансы коррекции зрения линзами, лазером или очками Офтальмолог Барышникова: зрение у детей корректируется только ношением очков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Детское зрение необходимо корректировать только с помощью очков, так как зрительные функции у них еще не успели сформироваться, рассказала NEWS.ru офтальмолог Дарья Барышникова. Она отметила, что без данной меры глаз может стать «ленивым» — возникает амблиопия, в свою очередь провоцирующая развитие косоглазия.

Детям очковая коррекция необходима, так как зрительные функции еще не сформированы. Без этого глаз может стать «ленивым» — возникнет амблиопия, в свою очередь приводящая к косоглазию. У взрослых ситуация другая — они могут носить очки только по необходимости, например только при чтении или за рулем, обходясь без очков в повседневной жизни, — добавила Барышникова.

Медик подчеркнула, что вместо очков иногда используются мягкие контактные линзы, но маленьким детям не назначаются, кроме ряда исключений. По ее словам, применяются и «ночные» (ортокератологические) линзы, их изготавливают по индивидуальному заказу.

«Ночные» линзы используются только во сне, а после пробуждения снимаются, и в течение дня зрение 100%. Что касается лазерной коррекции зрения, данная процедура — косметическая, и действительно позволяет вернуть высокую остроту зрения. Но помните, что избавившись от миопии с помощью операции в 30 лет, например, не значит, что после 40 вы не начнете использовать уже очки для чтения, — подытожила Барышникова.

Ранее Барышникова рассказала NEWS.ru, что близорукость у школьников может быть вызвана чрезмерными зрительными нагрузками на небольшом расстоянии, из-за чего происходит спазм мышц, отвечающих за фокусировку зрения. Врач объяснила, что при миопии человек хуже видит удаленные объекты. Она добавила, что, по данным статистики, в 2017–2018 годах данное нарушение выявили почти у 40% российских выпускников.