Новый курортный налог назвали бременем для внутренних туристов Владелец турагентства Котляр: курортный сбор может обременить внутренних туристов

Фото: Shutterstock

Новый курортный налог, который хотят взимать с путешественников по России, может стать бременем для туристов, считает владелец турагентства Майя Котляр. Эта инициатива сильно ударит по бюджету россиян и в перспективе способна оказать негативное влияние на развитие внутреннего туризма, пишет Lenta.ru.

Для российских регионов это может оказаться накладным в свете того, что мы стремимся уменьшить, наоборот, чек на проживание и удешевить внутренний туризм, — прокомментировала турагент.

Котляр объяснила, что туристический сбор — обычная практика для Европы. Тем не менее такая инициатива может сильно ударить по бюджету россиян, желающих отправиться в долгосрочное путешествие внутри страны. Тогда, оставаясь в отеле три недели, туристу придется заплатить сверху более двух тысяч рублей, пояснила специалист.

Законопроект о туристическом сборе, который могут ввести власти регионов, разработали в Госдуме. Инициатива предполагает, что российские и иностранные путешественники будут уплачивать налог в размере 100 рублей в сутки за нахождение на курортной территории.