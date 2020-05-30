«Никогда на вас не женится»: Сябитова рассказала, как распознать бабника

https://static.news.ru/photo/b3fa037c-a284-11ea-abbc-fa163e074e61_660.jpg Роза Сябитова Фото: syabitova_roza/instagram.com

Соведущая телепередачи «Давай поженимся!» Роза Сябитова решила поделиться со своими подписчиками интересными фактами о взаимоотношениях мужчин и женщин, которые построены на авторской статистике и наблюдениях длиною в 25 лет.

По словам свахи, уже на первом свидании мужчина понимает, будут ли ваши отношения долгими или же короткими.

Увидев женщину и познакомившись с нею, мужчина понимает практически мгновенно, будет ли это его женщина. Если ощущение не возникло после двух-трёх свиданий, оно не придёт никогда, — считает звезда.

Сябитова добавила, что женщины предпочитают не замечать этих сигналов и продолжают ждать предложения. Однако мужчина, настроенный на недолгие отношения, никогда не женится. Она предлагает не тратить время и сразу же расстаться с таким молодым человеком.

Как ранее писал NEWS.ru, Сябитова посоветовала одиноким людям использовать время самоизоляции и карантина, чтобы «найти конкретную и проверенную» пару к концу эпидемии коронавируса. Она предложила использовать сайты и приложения для знакомства, особенно Tinder.