Невролог рассказал о «главном биче» современных школьников Невролог Евдокимов: главный бич школьников — привычка делать уроки в кровати

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«Главный бич» современных детей — не сидение за столом, а привычка делать уроки в кровати, заявил невролог Александр Евдокимов в разговоре с NEWS.ru. Он объяснил, что «тотальное количество» подростков во время второго активного роста в 14–16 лет предпочитают делать уроки лежа, полулежа, на спине, на животе, но не за партой.

Бич современных детей не в сидении за столом. Это — кровать. Тотальное количество подростков, когда идет второй активный рост в 14–16 лет — делают уроки лежа, полулежа, на спине, на животе, но не за столом. Рекомендация родителям — донести до детей, что уроки надо делать сидя, при достаточном освещении. Высота стола и стула должны быть подогнаны по росту, комнату необходимо проветривать. Эти простые правила чаще всего нарушают, — отметил медик.

Эксперт добавил, что общий вес школьного рюкзака или портфеля вместе с учебниками не должен превышать пяти килограммов. По его словам, если «повесить» на ребенка семь килограммов, то у него могут возникнуть проблемы со здоровьем. При этом неважно, какая используется модель ранца, есть ли у него ортопедическая спинка и лямки.

Ранее детский психолог Светлана Котова заявила NEWS.ru, что родителям не нужно делать уроки вместе с ребенком, даже с первоклассником. Ему стоит помогать только тогда, когда это действительно требуется. Как отметила специалист, если мама или папа будут постоянно помогать детям с домашним заданием, в них никогда не сформируется самостоятельность.