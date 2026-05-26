Не просто рулька, а айсбан — рецепт, чтобы влюбиться в немецкую кухню

Не просто рулька, а айсбан — рецепт, чтобы влюбиться в немецкую кухню

Если ты считаешь, что свиная ножка — это что-то для бабушек, ты ошибаешься. Айсбан с глазурью перевернет твои представления о мясе.

Что понадобится

Свиная ножка, 1 ч. л. соли, 0,5 ч. л. черного перца, 3 ст. л. коричневого сахара.

Как я готовлю

Надрезаю кожу на ножке ромбами, натираю солью и перцем. Кладу ножку мякотью вниз на решетку, под нее ставлю противень. Отправляю в разогретую до 180 °C духовку на 1 час 40 минут.

В сотейнике нагреваю коричневый сахар (без добавления жидкости) на среднем огне, постоянно помешивая, до получения жидкой карамельной глазури. Если сахар плавится плохо, можно добавить 1-2 ст. л. воды, но не больше.

Готовую ножку смазываю третью глазури, возвращаю в духовку на 5 минут. Повторяю с оставшейся глазурью еще два раза. Достаю, даю отдохнуть 5–10 минут.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Мясо вышло сочным, как будто тушеное, а корочка — как стекло. Мой лайфхак: если боишься, что ножка подгорит, накрой фольгой на первый час, а потом сними — идеальный баланс.