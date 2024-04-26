Названы вероятные причины смерти россиянки после подтяжки лица Пластический хирург Давыдов: сокрытие пациентом аллергии может привести к смерти

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Пластический хирург Дмитрий Давыдов предположил в разговоре с NEWS.ru, что скончавшаяся после подтяжки лица 58-летняя жительница Владивостока могла быть аллергиком и скрыла данный факт от врача. Собеседник отметил, что в сертифицированных клиниках пациент подписывает информированное согласие/договор и обязуется предоставить всю информацию о своем здоровье.

Возможен вариант, что женщина была аллергиком. Пациент мог скрыть свой аллергический статус, и ей ввели препарат, который ей был противопоказан. В сертифицированной клинике пластической хирургии пациент подписывает информированное согласие, где один из пунктов говорит о том, что пациент обязан предоставить всю информацию о состоянии своего здоровья. В том числе и об аллергических реакциях, которые у нее когда-то были, — добавил профессор.

Давыдов подчеркнул, что есть целый список препаратов для анестезии, отличающихся друг от друга. Хирург напомнил, что подобные реакции организма могут быть и спонтанными.

Есть целый список препаратов для анестезии, которые немного, но все-таки отличаются друг от друга. Нельзя исключать спонтанных аллергических реакций. Возможно, что сама пациентка могла не знать реакцию своего организма на тот или иной препарат, — подытожил Давыдов.

Ранее во Владивостоке 58-летняя местная жительница впала в кому во время процедуры по омоложению, а затем умерла, сообщает «КП-Владивосток». По данным портала, пациентка собиралась сделать круговую подтяжку лица.